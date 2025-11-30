Superbalita Cebu

Jimuel, anak ni Manny Pacquiao, nag-draw sa unang pro fight

Jimuel Pacquiao (wala) ug Brendan Lally
Jimuel Pacquiao (wala) ug Brendan Lally
Nahimong draw ang pro de­­but ni Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr. batok kang Bren­dan Lally niadtong Dominggo l, Nobiyembre 30, 2025, didto sa Pechanga Resort Casino sa California, USA.

​Gitan-aw sa iyang mga ginikanan, ang boxing icon nga si Manny Pacquiao ug si Jinkee, si Pacquiao Jr. ug ang taga-Chicago nga si Lally nag-away sulod sa upat ka rounds ug natala ang majority draw.

​Ang usa ka hurado nihatag og bentahe kang Pacquiao Jr., 39-37, apan ang duha ka judges niiskor og parehas nga 38-38.

​​Gigamit sa mas taas ug mas agresibo nga si Lally, kinsa nag-debut usab isip pro-boxer, ang iyang gidak-on ug gipahimudsan kini batok kang Pacquiao Jr.

​Tungod sa gidak-on ni Lally, kanunay'ng mi-atras-abante si Pacquiao Jr. sa tibuok nilang upat (4) ka rounds nga lightweight bout.

​Bisan pa man, ang kamaguwangang anak ni Manny, nakatali og pipila ka mugbo nga mga higayon sa away.

​Aron mosunod sa inila niyang amahan, si Pacquiao Jr. nagsugod sa iyang amateur fights niadtong Marso 2022. Nakakolekta siya og 6-4 nga amateur record una pa siya misulod sa professional boxing.

​Ang iyang away batok kang Lally usa sa mga co-featured bouts sa labing unang boxing card sa Manny Pacquiao Promotions didto sa Estados Unidos. / RSC

