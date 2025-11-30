Jimuel, anak ni Manny Pacquiao, nag-draw sa unang pro fight

Nahimong draw ang pro debut ni Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr. batok kang Brendan Lally niadtong Dominggo l, Nobiyembre 30, 2025, didto sa Pechanga Resort Casino sa California, USA.
Gitan-aw sa iyang mga ginikanan, ang boxing icon nga si Manny Pacquiao ug si Jinkee, si Pacquiao Jr. ug ang taga-Chicago nga si Lally nag-away sulod sa upat ka rounds ug natala ang majority draw.
Ang usa ka hurado nihatag og bentahe kang Pacquiao Jr., 39-37, apan ang duha ka judges niiskor og parehas nga 38-38.
Gigamit sa mas taas ug mas agresibo nga si Lally, kinsa nag-debut usab isip pro-boxer, ang iyang gidak-on ug gipahimudsan kini batok kang Pacquiao Jr.
Tungod sa gidak-on ni Lally, kanunay'ng mi-atras-abante si Pacquiao Jr. sa tibuok nilang upat (4) ka rounds nga lightweight bout.
Bisan pa man, ang kamaguwangang anak ni Manny, nakatali og pipila ka mugbo nga mga higayon sa away.
Aron mosunod sa inila niyang amahan, si Pacquiao Jr. nagsugod sa iyang amateur fights niadtong Marso 2022. Nakakolekta siya og 6-4 nga amateur record una pa siya misulod sa professional boxing.
Ang iyang away batok kang Lally usa sa mga co-featured bouts sa labing unang boxing card sa Manny Pacquiao Promotions didto sa Estados Unidos. / RSC