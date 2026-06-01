Jinggoy ipadakop tungod sa kasong plunder

Gimando ang pagpadakop ni Senador Jinggoy Estrada tungod sa kasong plunder.
Nagpagawas ang Sandiganbayan niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, sa ikaduhang warrant of arrest batok kang Estrada, sa kaso nga plunder, nga dili mapiyansahan.
Ang warrant nga gipagawas sa Sandiganbayan Fifth Division, nagmando sab sa pagdakop kang kanhi Kalihim sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga si Manuel Bonoan, Assistant District Engineer Denryl Caesar Cortuna, District Engineer Manny Bulusan, ug District Engineer Arturo Gonzales Jr. tungod sa ilang giingong kalambigitan sa kontrobersiyal nga flood control scandal.
Sumala ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Lunes, Hunyo 1, gilauman nga motahan si Estrada sa Camp Crame sa Quezon City human sa paggawas sa warrant of arrest. / LRM