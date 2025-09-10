Jinggoy mokiha sa inhenyero nga naglambigit kaniya sa anomaliya
Niingon si Senador Jinggoy Estrada sa Martes, Septiyembre 9, 2025, nga mopasaka siya og kaso batok sa kanhi DPWH assistant engineer sa unang distrito sa Bulacan nga si Brice Ericson Hernandez kinsa naglambigit kaniya sa mga anomaloso nga proyekto sa flood control sa Bulacan.
Sa usa ka press conference, gipanghimakak ni Estrada ang mga alegasyon ni Hernandez nga nakadawat siya og 30 porsiyento nga kickback gikan sa P355 milyunes nga kantidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa probinsiya, nga gitawag niya kini nga “hinimo-himo ug tumo-tumo.”
“Do you think I will actively participate in that hearing kung nandoon siya tapos kilala ko siya at may binibigay siya sa akin na pera? That’s common sense. I should have abstained from that hearing. Malakas ang loob ko kasi I never committed any illegal act,” matod ni Estrada.
“I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I’m the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado,” dugang sa senador. / TPM / SunStar Philippines