JO sa Lungsod sa Consolacion nakuhaan og 1 kl. nga shabu

Sikop ang usa ka job order employee sa Lungsod sa Consolacion sa buy-bust operation nga gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, kauban ang Guadalupe Police Station 9, PNP Drug Enforcement Group–Special Operation Unit 7, City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ug Naval Intelligence and Security Group.
Nahitabo ang operasyon alas 4:02 sa hapon niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026, sa Sityo Sobotiha II, Barangay Kalunasan, Cebu City.
Matod ni PDEA 7 Director Joel Plaza, ang suspek usa ka 39-anyos nga nagtrabaho isip garbage truck driver ug nagpuyo sa Barangay Pulpogan, Consolacion.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka dakong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og kapin sa usa ka kilo nga adunay gibana-banang market value nga P6.8 milyunes.
Lakip sab sa mga nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellphone nga giingong gigamit sa transaksyon sa ilegal nga drugas ug uban pang ebidensya nga gidala na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa pagsusi.
Base sa impormasyon, giingong nakabaligya ang suspek og mokabat sa 300 hangtod 500 gramos nga shabu matag semana.
Nasayran sab nga nadakpan ang suspek niadtong 2015 tungod sa kaso sa pagpayuhot ug pagpanag-iya og ilegal nga drugas, apan nakagawas human ma-dismiss ang kaso batok kaniya sa korte.
Giandam na sa PDEA 7 ang pagsaka og kaso batok sa suspek tungod sa giingong paglapas sa Section 5, Article II sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB