JO sa Talisay City Hall, sikop sa PDEA 7

Upat ka tawo, lakip ang usa ka giingong drug den maintainer, ang gipangdakop atol sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation nga gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan sa Cebu ug Bohol niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
Sa labing bag-ohay nga operasyon, gilusad sa PDEA 7 ug Inayawan Police Station ang buy-bust sa Sityo San Antonio, Barangay Bulacao, Cebu City sa alas 4:46 sa hapon nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka giingong notadong drug personality.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang dinakpan nga si alyas Benhur, 42, job order (JO) employee sa Talisay City Hall, residente sa Sityo Bridgeville, Barangay Bulacao, Talisay City.
Nasakmit gikan kaniya ang usa ka dakong pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 50 gramos ug adunay gibanabanang street value nga P340,000.
Dugang ni Alcantara, si alyas Benhur giingong makabaligya og 50 hangtod 100 gramos nga shabu matag semana.
Gidugang niya nga nadakpan na kaniadto si Benhur niadtong 2018 tungod sa kaso sa ilegal nga drugas sa Talisay City Police Station apan naabsuwelto sa maong kaso.
BOHOL
Samtang, alas 1:07 sa hapon sa maong adlaw, malampuson sab nga gilusad sa PDEA Bohol Provincial Office, Loon Municipal Police Station ug Bohol Maritime Police ang operasyon batok sa usa ka giingong drug den sa Purok 3, Barangay Cuasi, Loon, Bohol.
Nadakpan sa mga operatiba ang giingong drug den maintainer nga si alyas Princess, lalaki, nga mao sab ang target sa operasyon.
Nadakpan sab ang duha pa ka indibidwal nga giila nga sila si alyas Eric, 23, ug iyang igsuon nga si alyas Mel, 24, pulos walay trabaho ug mga residente sa Loon, Bohol.
Nasakmit sa mga operatiba ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 19 gramos ug adunay gibanabanang kantidad nga P192,200.
Nakuha sab ang buy-bust money, mga cellphone ug nagkadaiyang drug paraphernalia.
Giingong makabaligya si alyas Princess og 25 gramos nga shabu kada adlaw sa iyang pagpadagan sa giingong drug den.
Giila sa PDEA ang mga suspek isip mga bag-ong identified drug personalities. / AYB