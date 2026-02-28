Job order employee, laing 4 ang nadakpan sa PDEA

Lima ka tawo ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa Sugbo ug Bohol sa Biyernes, Pebrero 27, 2026, diin usa kanila usa ka Job order employee sa gobiyerno.
Ala 1:57 sa kadlawon, usa ka drug den nga nahimutang sa Barangay Cogon, Siyudad sa Tagbilaran ang gibungkag sa mga operatiba sa PDEA-Bohol, Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa target sa operation nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Cyril, 37, nga nagpuyo sa maong dapit.
Lakip sa nadakpan ang nagdumala sa drug den, giila nga si alyas Richel, 38, taga Cogon, Tagbilaran City ug ang duha ka tawo nga naatlan nga nag hingos og shabu nga silang alyas Manuelito, 54, job order nga kawani sa Provincial Government Services Office sa Bohol Provincial Capitol nga taga Cortes, Bohol ug usa ka alyas Reynan, 32, delivery rider nga taga Mangga, Tagbilaran.
Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 21 gramos nga dunay estimated average market value nga P142,800.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong drug den human madawat ang kasayuran gikan sa ilang kasaligang informant.
Giingong makabaligya si Cyril og 25 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer.
Ang mga suspek kasamtangan nga gitanggong samtang giandam ang mga kaso nga isang-at batok kanila.
Ang job order employee posibleng magkaproblema sa iyang pagpanarbaho kon dawaton ba kini og balik. / AYB