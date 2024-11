Joel Embiid napiang napud

Makuhaan og dakong pwersa ang Philadelphia 76ers tungod sa laing injury sa bigman nga si Joel Embiid.

Gianunsiyo sa statement sa 76ers nga di makaduwa si Embiid og second consecutive game tungod sa swelling sa iyang left knee.

“Joel Embiid is managing swelling in his left knee,” matod sa pamahayag. “In consultation with the team’s medical staff, Embiid missed tonight’s game and will also miss Sunday’s game. He is receiving treatments and further updates on his status will be provided early next week.”

Bag-ohay lang nabalik si Embiid sa team kay wa kini malakip sa first 10 games tungod sa knee management ug three-game suspension.

Ang 30 anyos nga si Embiid nalimitahan rapud og 39 ka duwa sa miaging season, tungod kini sa knee surgery human magisi ang meniscus sa iyang left knee. / RSC