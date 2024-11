Joel Embiid suspendido

Gisuspenso og tulo ka mga duwa nga wala’y bayad sa National Basketball Association (NBA) si Philadelphia 76ers superstar Joel Embiid gumikan sa usa ka insidente diin nanukmod kini og usa ka sakop sa media.

Magsugod ang suspensyon sa 2023 MVP karong Huwebes, Nobiyembre 7, 2024 (PH time), atol sa pagsulong sa 76ers sa balwarte sa Los Angeles Clippers.

Wala pa nakapakita og aksyon si Embiid sulod sa unom ka mga duwa sa 2024-25 season tungod sa gitawag sa 76ers nga “left knee management” alang kaniya.

Sa pagpadaplin ni Embiid, nagsalimoang ang 76ers ug kasamtangan kining nagbitay sa ubos nga bahin sa Eastern Conference dala ang 1-5 nga rekord.

“Mutual respect is paramount to the relationship between players and media in the NBA,” pamahayag ni league executive Joe Dumars.

“While we understand Joel was offended by the personal nature of the original version of the reporter’s column, interactions must remain professional on both sides and can never turn physical.”

Ang gitumbok nga giaway ug gitukmod ni Embiid nga sakop sa media mao si Philadelphia Inquirer columnist Marcus Hayes, kinsa naghisgot sa nipanaw nga igsuon ug anak ni Embiid – pulos ginganlan og Arthur – sa iyang column.

Sa maong artikulo, giku­westiyon ni Hayes ang propesyunalismo ni Embiid ug kon nganong wala kini sa saktong kondisyon human sa pagduwa niini sa Paris Olympics.

Nahitabo ang insidente sulod sa locker room human sa dakong pildi sa 76ers batok sa Memphis Grizzlies, 107-124, niadtong Sabado, Nobiyembre 2.

Dihang nanulod na ang reporters sa locker room, nibarog si Embiid ug iyang gisukmatan si Hayes.

“The next time you bring up my dead brother and my son again, you are going to see what I’m going to do to you and I’m going to have to ... live with the consequences,” sukmat ni Embiid ngadto ni Hayes.

Nagpadayon si Embiid ug nibuhi pa kini og malaw-ay ug mainitong mga pulong.

Dihang nisulti si Embiid nga baliwala ra alang kaniya kon unsa ang ipanulti sa reporters, si Hayes nitubag og “But you do.”

Ning higayuna, mas niinit ang ulo ni Embiid ug iyang gitukmod si Hayes. / AP