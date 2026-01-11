Johnny A. adunay tambag alang ni RJ

Adunay mahinungdanong tambag ang legendary pointguard sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Johnny Abarrientos ngadto sa iyang pag-umangkon nga si Brgy. Ginebra Gin Kings poiintguard RJ Abarrientos.
Matod ni Johnny nga wala’y kuwestiyon sa abilidad ni RJ kon opensa ang hisgutan, naa sa depensa ang haw-ang sa katakos sa kasamtangang Rookie of the Year awardee.
Sa kasamtangang semi-finals series tali sa Gin Kings ug San Miguel Beermen, namatikdan ni Johnny nga mohimo og mismatch ang opensa sa Beermen ngadto sa depensa ni RJ.
“Part yun nung ano niya eh, kasi even before he started, lagi siyang hina-hunt for the mismatches eh. Kailangan niya matutong dumipensa. Wala siyang choice,” matod ni Johnny, kinsa kasamtangang assistant coach sa Gin Kings.
Nidugang si Johnny nga kinahanglang makat-on si RJ nga makadepensa nga siya ra.
"Marami namang technique kasi na pwede. Tagal ko rin naglaro ng pro, wala namang bumully sa akin," pasabot sa gitawag og Johnny A., kinsa maoy 1996 PBA MVP ug five-time All-Defensive Team member.