Johnny A mihatag lang og 75% nga grado ni RJ Abarrientos

Niini pa lang ka sayo, nakapakita na og saktong labok si rookie RJ Abarrientos sa iyang pagduwa sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

Apan alang sa uyoan ni RJ nga si Johnny Abarrientos, daghan pa angayang makat-unan ang iyang pag-umangkon sa Triangle Offense nga sestima ni Gin Kings coach Tim Cone.

Hinuon, gihatagan og pasado nga grado sa gitawag og Johnny A ang iyang pag-umangkon.

“Siguro out of 100, mga 75 percent pa lang yung maibibigay kong grade nya,” matod ni Johnny A nga napatik sa www.pba.ph.

“Pero so far, OK naman yung inilalaro niya, pero dahil hindi pa niya talaga gamay yung triangle.”

Nasuweto kaayo si Johnny A sa Triangle Offense gumikan kay siya ang gipiyalan ni Cone sa pagpatuman niini atol sa malampusong kampanya sa Alaska Milkmen niadtong dekada 90.

Si Johnny A, kinsa kasamtangang assistant coach sa Magnolia Hotshots, nagtuo nga padayon pa nga gibaid ni Cone ang iyang pag-umangkon sa Triangle Offense. / ESL