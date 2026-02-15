Johnson hari sa dunk, Lillard kampiyon sa tres

Gilabni ni Keshad Johnson sa Miami Heat ang All-Star Dunk Contest title samtang ang beterano nga si Damian Lillard nibalik gikan sa injury para makuha ang iyang ikatulo nga titulo sa Three-Point Shootout sa National Basketball Association (NBA) All-Star Weekend, Dominggo, Pebrero 16, 2026.
Sa final showdown gikatigi ni Johnson ang San Antonio Spurs rookie Carter Bryant.
Si Bryant nakahimo og perfect score nga 50 sa first dunk samtang si Johnson nakakuha og 49.6 nga puntos sa lima ka judges.
Ang final dunk ni Johnson nakakuha og 47.8 puntos nga naghatag og higayon ni Bryant nga daogon ang maong contest kon makaiskor kini og 45 pataas.
Apan nasipyat si Bryant sa iyang duha ka dunk attempt ug tungod niini igo nalang siya mibuhat og mas sayon nga hansak sa iyang ikatulo nga attempt nga nakakuha lang og 43 puntos.
Ang maong kadaogan nidugang sa kadasig ni Johnson, kinsa nahimong undrafted sa tuig 2024 ug bag-o lang nakuha sa Heat gikan sa G-League.
Samtang si Damian Lillard, nibalik gikan sa injury ug nidaog sa All-Star Three-Point contest pinaagi sa iyang final-round score nga 29.
Gilupig sa Portland Trail Blazers guard sila Phoenix Suns guard Devin Booker and Charlotte Hornets rookie Kon Knueppel sa final round showdown.
Si Lillard nalakip na sa elite-list nga only three-time winner sa maong event kauban sila Larry Bird ug Craig Hodges. Ang All-Star three-point contest gisugdan sa tuig 1986.
Wa pa makaduwa si Lillard sa Portland karon nga season tungod kay nagrekober pa kini sa Achilles tear.
Gioperahan si Lilliard niadtong Mayo sa miaging tuig. Gi-waive siya sa Milwauekee ug gikuha pagbalik sa Portland sa three-year $42 million contract.
Ang Portland mao ang team nga ni-draft ni Lillard niadtong tuig 2012 ug niduwa siya para sa franchise sulod sa 11 ka tuig. / RSC