Johnson mibuhat og NBA history

Nikulit og kasaysayan ang Atlanta Hawks forward nga si Jalen Johnson sa National Basketball Association (NBA) sa iyang gipakita nga duwa sa 132-122 nga daog sa Atlanta Hawks batok Utah Jazz niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025 (PH time).
Si Johnson maoy unang player nga nakabuhat og statline 31 puntos, 18 rebounds, 14 assists, pito ka steals samtang nitira og 10-for-19 field goal ug 4-of-5 sa three-point line.
Gidawat ni Johnson ang dako nga responsibilidad para sa Hawks kay dili pa man makaduwa ang pambato sa team nga si Trae Young tungod sa injury. / RSC