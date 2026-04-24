Superbalita Cebu

Johnson napili nga 6th Man of the Year

Johnson napili nga 6th Man of the Year
Gianunsiyo sa National Basketball Association (NBA) niadtong Huwebes, Abril 23, 2026 (PH time), nga si San Antonio Spurs swingman Keldon Johnson maoy napiling Sixth Man of the Year awardee sa 2025-26 season.

Si Johnson kinsa pito na ka tuig nga nagduwa sa liga, nag-average og 12.2 puntos ug 5.4 rebounds sa regular season.

Siya maoy bugtong reserve player nga wala nakapalta bisan kausa sulod sa 82 ka mga duwa sa regular season.

"It's a little emotional. It's a big accomplishment,” matod ni Johnson. / Gikan sa wires

