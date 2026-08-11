Jokic gitanyagan sa Greece team

Gibutyag sa tag-iya sa Panathinaikos Basketball Club owner nga si Dimitrios Giannakopoulos nga nitanyag siya og dakong kantidad ngadto sa Denver Nuggets ug sa superstar niining si Nikola Jokic aron paduwaon ang three-time MVP sa National Basketball Association (NBA) sa usa ka professional team sa Greece.
“I did make a very serious proposal this year, both to his team and to him. I got a rejection. I know that he has one more year on his contract,” matod ni Giannakopoulos.
Si Jokic aduna pay nahabiling duha ka tuig sa iyang kontrata sa Bucks diin modawat siya og $59,033,114 nga suweldo sa 2026 ug $62,841,702 sa sunod season. / Gikan sa wires