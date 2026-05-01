Jokic gusto nga Nugget forever

Bisan sa wala damhang sayo nga pagpanamilit sa Denver Nuggets sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs, nagkanayon ang pambato niining sentro nga si Nikola Jokic nga wala’y bisan gamay nga nausab sa iyang tinguha nga magpabilin sa usa ka team hangtod sa iyang pagretiro.
“I still want to be a Nugget forever,” maod ni Jokic kinsa usa ka three-time NBA MVP.
Si Jokic, 31, aduna pa’y duha ka tuig nga nahabilin sa iyang kasamtangang kontrata sa Nuggets nga nagbalor og $121.9 million apan aduna siyay player option sa katapusang season.
Sa pamahayag ni Jokic, gilaumang di niya gamiton ang iyang player option. / Gikan sa wires