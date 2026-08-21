Jokic milupig ni Wembanyama

Nimugna og 20 puntos si Denver Nuggets superstar Nikola Jokic aron pangulohan ang kadaugan sa host Serbia batok ni Victor Wembanyama ug sa kinatibuk-ang puwersa sa France national squad, 90-87, sa usa ka friendly game kagahapon, Biyernes, Agusto 21, 2026 (PH time).
Ang duwa nagsilbeng tipik sa preparasyon sa duha ka mga nasod alang sa umaabot nga FIBA World Cup European Qualifier.
Si Wembanyama, kinsa 7’4” superstar sa San Antonio Spurs, igo lang nimugna og 10 puntos ning sangkaa. / Gikan sa wires