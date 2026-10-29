Jokic naa na’y 200 ka triple-doubles

Narehistro ni Nikola Jokic ang iyang ika-200 nga triple-double sa regular season atol sa kadaugan sa Denver Nuggets batok sa host New Orleans Pelicans, 104-91, kagahapon, Huwebes, Oktubre 29, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagkinahanglan na lang og dugang 10 si Jokic aron matupngan ang all-time leader sa padaghanay og triple-doubles nga nahimo nga si Russell Westbrook, kinsa niretiro sa miaging season.
Sa kasaysayan, sila ra si Jokic ug Westbrook ang nakaabot og 200 o labaw pa nga triple-doubles. / Gikan sa wires