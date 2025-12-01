Jokic nag-una sa MVP race

Pabiling nag-una si Denver Nuggets center Nikola Jokic sa listahan sa mga kandidato sa inilugay sa MVP award sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ning puntoha sa season, si Jokic nag-average og 29.6 puntos, 12.8 rebounds, ug 11.1 assists.
Si Jokic wala pa nakapalta og duwa ning maong season dili sama sa ubang mga kandidato ning labing taas nga individual award.
Naa sa ikaduha mao ang kasamtangang MVP ug Finals MVP nga si Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander ug ikatulo si Los Angeles Lakers forward Luka Doncic. / Gikan sa wires