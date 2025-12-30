Jokic nakasinati’g angol sa tuhod

Nakasinati og angol sa wala nga tuhod si Denver Nuggets superstar Nikola Jokic atol sa ilang kapildihan batok sa Miami Heat, 123-147, kagahapon, Martes, Disyembre 30, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Jokic ang iyang angol sa hinapos nga bahin sa first half dihang aksidente siyang nabanggaan sa iya ra sab nga kauban nga si Spencer Jones.
Natumba si Jokic ug nagping-it kini sa kasakit nga naggunit sa iyang wala nga tuhod. Wala na siya nakabalik pagduwa. / Gikan sa wires