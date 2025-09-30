Jokic wa'y planong mohawa sa Nuggets

Nagkanayon si Nikola Jokic nga wala siya’y plano nga mobiya sa Denver Nuggets hangtod nga mahuman ang iyang karera sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang giklaro sa three-time NBA MVP atol sa media day sa Nuggets sa Martes, Septiyembre 30, 2025 (PH time).
Atol sa kalihukan, ang Serbian superstar nakadawat og pangutana kon mopirma pa siya og maximum contract extension sa sunod offseason nga molanat og upat ka tuig ug magbalor og dul-an sa $300 milyunes.
Gipasabot ni Jokic nga wala siya maghunahuna niini apan iyang giklaro nga gusto niyang magpabilin sa Nuggets hangtod sa iyang pagretiro.
“I don’t think about that. I think those contracts, extensions come as a reward, as something that is natural to the sport, especially in today’s NBA with where you see the salary cap is going. My plan is to be with the Nuggets forever, so that’s my answer,” matod ni Jokic.
Si Jokic, 30, nasulod sa NBA isip usa lang ka 41st overall pick niadtong 2014 apan sa pagsalig nga gihatag sa Nuggets ngadto kaniya, nahimo siyang usa sa labing gikahadlukang mga sentro sa liga.
Nag-average si Jokic og 24 puntos ug 10 rebounds sulod sa lima ka sunodsunod nga seasons ug napili siyang Finals MVP dihang naangkon sa Nuggets ang labing una niining titulo niadtong 2023.
Sa niaging season, nakaabot na sab og 50 ka mga daog o labaw pa sa regular season sulod sa tulo ka sunodsunod nga seasons apan gipangmakmak sila sa Oklahoma City Thunder sa 2nd round playoffs series. Niadtong higayuna, ninglahos ang Thunder sa pagsakmit sa kampyunato.
Sa umaabot nga 2025-26 season, ubay-ubay sa mga magduduwa sa Nuggets ang nawala sama nila ni Michael Porter Jr., Russell Westbrook, DeAndre Jordan, Vlatko Cancar ug Dario Saric.
Hinuon, sa pagpangulo nila ni Jokic, Jamal Murray, Christian Braun ug Aaron Gordon, gilaumang makakombati gihapon og insakto ang Nuggets sa pagpadayon sa ilang kampanya./ Gikan sa wires