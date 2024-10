Jonas Cortes, Michael Rama ‘gitaktak’ sa ilang serbisyo

Ang buhatan sa Ombudsman mi-dismiss sa mayor sa Mandaue City ug Cebu City sa ilang serbisyo.

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes gitaktak sa iyang serbisyo human nasuta nga sad-an sa kasong grave misconduct sa dihang mitugot nga makapadayon sa operasyon ang usa ka cement batching plant nga way business ug environmental permits.

Samtang si suspended Cebu City Mayor Michael Rama, nasuta sab sa Ombudsman nga sad-an sa nepotism ug grave misconduct human gitugotan ang duha ka igsuon sa iyang asawa nga makatrabaho sa Cebu City Hall.

Ang kaso ni Cortes base sa reklamo nga giduso niadtong Oktubre 2022 sa dihang ang mga reklamante nga sila si Ines Corbo Necesario ug Julita Narte mibutyag nga way gihimo ang mayor ngadto sa mga nahimong kalapasan sa Suprea Phils. Development Corp.’s nga matod pa naghatag og peligro sa panglawas ug kinaiyahan.

Ang planta sa Suprea nga nahimutang sa Sitio San Jose 1, Barangay Labogon, nga nag-operate niadtong 2020 hangtod na 2022 nga walay business permit, sanitary permit, ug environmental clearances.

Ang mga residente nga nagpuyo duol sa planta nagpasaka og mga reklamo bahin sa negatibong epekto sa operasyon niini sa ilang panglawas apan bisan pa niini nga mga reklamo, giingong si Cortes wala mo-isyu og cease-and-desist order batok sa planta.

Gipamatud-an sa Ombudsman nga ang operasyon sa planta nagpadayon bisan walay mga permit nga nagdala og kahasol sa publiko ug risgo sa panglawas sa komunidad.

Bisan pa nga si Cortes miluwat og Mission Order niadtong Marso 2021 alang sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office (MCenro) aron nga ipasusi ang operasyon sa Suprea, matod pa sa Ombudsman nga ang maong aksiyon uwahi na ug nakatutok lang sa environmental factors.

“The conduct of inspection, imposition of penalties, and implementation of mitigating and preventive measures are not sufficient to address the plight of the affected residents of Barangay Labogon,” natala sa maong desisyon.

Giklaro sa desisyon sa Ombudsman nga bisan pa nga ang Suprea nakadawat og Environmental Compliance Certificate (ECC) niadtong 2019, wa kini magpasabot nga maka-operate ang maong kompaniya nga walay kuhaon nga dugang mga permit.

Base sa ECC nga ang Suprea kinahanglan makakuha og mga permit gikan sa ubang mga ahensya sa gobyerno sa wala pa kini magsugod sa operasyon.

Dugang pa sa Ombudsman nga si Cortes napakyas sa pagpugos niining sa mga kinahanglanon ug gitugotan ang planta nga mag-operate nga ilegal sulod sa dugay nga panahon.

TUBAG

Si Cortes sa iyang bahin miluwat og opisyal nga pamahayag pinaagi sa iyang Facebook post (as published):

“Dear Mandauehanons,

“The Ombudsman’s decision comes as no surprise. Nahibaw man gyud ta nga ang atong kontra gigamit nila ang ilang koneksiyon ug gahum at their disposal. But let me assure you, just as we have faced challenges before, we will not back down. We will exhaust every legal remedy to fight this battle – because this is not just about me.

“It is about the trust you have placed in me, and I will defend that trust with all that I have,” tipik sa statement ni Cortes.

NEPOTISMO

Sa habig ni suspended Cebu City Mayor Rama gi-dismiss sa Ombudsman sa iyang serbisyo lakip na ang pagkanselar sa iyang eligibility ug way madawat nga benepisyo sa pagretiro gawas sa nahipos nga leave credits, ug permanente nga diskwalipikasyon sa pagbalik sa serbisyo sa kagamhanan.

Gipahibawo sa Ombudsman nga dili mapatuman ang silot nga dismissal ilabi na nga nagserbisyo pa si Rama sa iyang suspension, “the same shall be converted into a fine equivalent to respondent’s salary for one year, payable to the Office of the Ombudsman, and may be deductible from respondent’s accrued leave credits or any receivables from his office.”

Ang kaso ni Rama nag-ugat sa reklamo ni Jonel Saceda, nga naggamit sa ngalan nga “Inday Josa Chiongbian Osmeña” sa Facebook, mipasangil og reklamo batok ni Rama alang sa giingong nepotismo, grave misconduct, graft ug corruption nga giduso sa Office of the Ombudsman sa Quezon City niadtong Enero 24, 2023.

Sumala sa reklamo, gitudlo ni Rama ang mga igsuon sa iyang asawa nga sila si Elmer ug Gomer Mandanat.

Si Elmer ug Gomer ang mga igsuon ni Marilou Gimenez Mandanat-Rama, ang ikaduhang asawa ni Rama, nga iyang gipakaslan sa usa ka civil wedding ceremony niadtong Oktubre 28, 2021.

Base sa mga rekord sa Human Resource Department Office sa siyudad, si Elmer gitudlo isip process server sa Office of the Mayor, samtang si Gomer gitudlo isip administrative aide sa Cebu City Medical Center. Pareho silang nagtrabaho sukad niadtong Enero 1 hangtod Hunyo 30, 2022.

Ang mga kontrata ni Elmer ug Gomer gi-renew gikan sa Hulyo 1 hangtod Disyembre 30, 2022 dihang si Rama mi-asumir pagka-mayor human sa eleksyon niadtong Mayo 2022. /