Jonas Cortes mihimakak sa mga hugon-hugon sa disqualification

Giklaro ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortes nga dili pa final ang nikatap nga dokumento bahin sa iyang disqualification.
Matod niya, kini usa lamang ka hukom sa Commission on Elections (Comelec) division nga mahimo pa niyang i-apelar.
Iyang gihulagway ang pagpakaylap niini isip usa ka tinuyo nga tinguha sa pagpahisalaag sa mga Mandauehanon.
Sa usa ka post sa Facebook nga gitumong sa mga Mandauehanon, giklaro ni Cortes nga ang dokumento nga gipakaylap dili usa ka pinal nga desisyon nga nagdili kaniya sa paghupot og katungdanan sa gobiyerno. Hinuon, kini usa ka hukom sa usa ka dibisyon sa Commission on Elections (Comelec) bahin sa kaso sa pagkansela sa iyang Certificate of Candidacy (COC) nga gipasaka sa miaging tuig.
Gitumbok sab niya nga ang isyu nahimo nang “moot and academic” o wala na’y bili mahitungod sa eleksyon sa Mayo 2025 nga nahuman na.
Ang kanhi mayor nipadayag sa iyang kabalaka sa gitawag niya nga tinuyo nga pagsuway sa pagpahisalaag sa publiko pinaagi sa pinili ug gipapas ang ubang bahin sa gipagawas nga mga dokumento nga walay saktong legal nga konteksto.
Gikuwestyon niya kon nganong padayon kini nga gihimo bisan pa man sa pag-angkon sa uban nga nahuman na ug nakadesisyon na ang eleksyon.
Matod ni Cortes, nagpakahilom siya human sa eleksyon isip pagtahod sa due process ug sa mga demokratikong institusyon.
Apan iyang gipasabot nga ang iyang pagpakahilom dili angay sabton nga pagdawat sa mga bakak nga pasangil.
“Nagpabilin ko nga kalmado, determinado, ug masaligon sa balaod,” matod ni Cortes.
Dugang niya, nagtuo siya nga ang kamatuoran maoy molungtad pinaagi sa saktong legal nga proseso kaysa sa mga sayop nga impormasyon.
Iyang gipamatud-an pag-usab ang iyang pasalig sa pagserbisyo sa Dakbayan sa Mandaue ug giawhag ang mga residente nga magpabiling mabinantayon ug maalamon, dungan sa panawagan sa publiko nga isalikway ang mga paningkamot sa pagpangilad ug pagpahisalaag sa komunidad. / ABC