Jonas Cortes modangop sa Court of Appeals

Modangop ngadto sa Court of Appeals (CA) si dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortes, human nga gibasura sa Ombudsman ang iyang motion for reconsideration.

Gipahibawo ni City Administrator Jamaal James Calipayan niadtong Biyernes, Nobiyembre 8, 2024, nga si Cortes, nga gi-dismiss sa iyang katungdanan sa Ombudsman, moapelar aron kuwestiyonon ang maong desisyon, tungod kay kini wala magkasubay sa ubang ruling sa Ombudsman nga adunay susamang kaso.

Gipasabot ni Calipayan ang usa ka ruling sa kaso nga Randy Coyoca vs. Gabriel Romualdez Quisumbing, diin ang kanhi Mayor nga si Quisumbing nag-appoint og usa ka indibidwal nga walay igong kwalipikasyon isip Officer in Charge (OIC) sa City Social Welfare Services (CSWS).

Sa maong kaso, ang mayor nag-appoint og usa ka empleyado nga co-terminous ug non-career position nga adunay salary grade 20, bisan pa nga kini dili usa ka college graduate, walay civil service eligibility, ug walay propesyonal nga kwalipikasyon, samtang adunay rehistrado nga social workers nga available.

Apan sa maong kaso, gi-dismiss sa Ombudsman ang mga reklamo ug nakaplagan nga walay misconduct sa bahin ni Quisumbing.

Gibase ni Cortes ang iyang argumento nga ang bag-ong ruling sa Ombudsman wala magsubay sa naunang desisyon niini, nga nagduso sa pangutana bahin sa legal consistency, matod pa ni Calipayan.

“We are not satisfied with this as we believe Ombudsman decisions should generally have some permanency. Hence, we are appealing the case to the Court of Appeals,” naunang pamahayag ni Cortes niadtong Huwebes, Nobiyembre 7. /CAV