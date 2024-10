Jonas miduso na sa iyang COC

Bisan pa man nga gisuspenso sa Office of the Ombudsman human nga sad-an sa serious misconduct, si suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes nisumi­ter sa iyang certificate of candidacy (COC) niadtong Biyernes, Oktubre 4, 2024, nga nagkumpirma sa iyang pagdagan pag-usab isip mayor sa Mandaue City.

Gikumpirma ni Abugado Anna Fleur Gujilde, opisyal sa Mandaue City Commission on Elections (Comelec), nga sa

8:08 sa buntag gi-submit ni Cortes sa iyang COC ubos sa One Cebu nga political party.

Gipagawas sa Ombudsman ang dismissal order ni Cortes gikan sa serbisyo niadtong Oktubre 3 human nga nakit-an siya nga guilty sa grave misconduct tungod sa pagtugot sa padayon nga operasyon sa Suprea Phils. Development Corp., usa ka cement batching plant, nga walay nga business ug environmental permits.

“I am filing my COC now because I want to put a stop to the rumors being spread yesterday (Oct. 3) that I am not allowed to file my COC,” matod pa ni Cortes.

“Ang desisyon dili pa final, ug kami nagagamit sa among legal remedies,” iyang gidugang.

Si Gujilde miingon nga sa dihang nagpasa sa iyang COC, wala mopirma si Cortes sa Comelec’s integrity pledge, nga nagtinguha sa pagpalambo sa limpyo ug matinud-anong eleksyon pinaagi sa paghagit sa mga kandidato nga magpakita ug limpyo ug patas nga kampanya.

Hinuon, gipili ni Cortes nga ipaulahi ang pagpirma hangtod ang mga kauban sa iyang partido mapasa usab ang ilang mga kandidatura, dugang ni Gujilde.

“The mayor wants to sign the pledge, but he prefers to do it alongside his party mates,” sumala pa ni Gujilde. / CAV