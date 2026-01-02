Jonas taudtaod dili makaduwa

Susihon pagbalik ang kondisyon ni Denver Nuggets center Jonas Valanciunas inig labay sa upat ka semana human siya nakasinati og angol (right calf strain), atol sa kadaugan sa Nuggets batok sa Toronto Raptors, 106-103, niadtong Huwebes, Enero 1, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Si Valanciunas nibiya sa nahisgutang duwa sa nahabiling 4:03 minutos sa 3rd quarter ug wala na nibalik.
Nakamugna siya og 17 puntos sulod sa 23 ka minutos nga pagduwa batok sa iyang kanhi team. / Gikan sa wires