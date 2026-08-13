Jones di na kabalik sa PBA Govs’ Cup

Dili na makabalik pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup ang import sa NLEX Road Warriors nga si DeQuan Jones human siya nakasinati og angol sa tuong tiil atol sa overtime nga kadaugan Road Warriors batok sa TNT Tropang 5G, 118-111, niadtong Martes, Agusto 11, 2026.
Nasuta nga nakasinati og broken fibula, dislocated ug fractured ankle, sama sa makalilisang nga pagkaangol nga nasinati ni National Basketball Association (NBA) star Paul George niadtong 2014 nga nagkinahanglan og taas nga panahon sa pagpaalim. / ESL