Jones nagpasikat atubangan ni Trump

Gikulata ni Jon Jones ang usa sa greatest fighters sa UFC na si Stipe Miocic sa ilang heavyweight match samtang gatan-aw si President-­elect Donald Trump sa Madison Square Garden, New York kagahapon, Nobiyembre 17 (PH time).

Midaog si Jones pinaagi sa TKO gamit ang spinning back kick sapol sa ribs ni Miocic nga gisundan dayon og mga ataki sa ulo sa third round.

Nadepensahan ni Jones ang UFC heavyweight championship.

Miduol si Jones kang Trump ug milamano human kini midaog. “I’m proud to be a great American champion,” batbat pa ni Jones.

“I want to say a big, big thank you to President Donald Trump for being here tonight,” dugang ni Jones nga gitubag sa chant gikan sa crown nga “USA! USA!”.

Si Jones maoy gikonsiderar sa kadaghanan nga best fight sa kalibotan bitbit ang record nga 28-1-0; 1 NC. Gilantaw nga sunod kontra ni Jones mao ang British heavyweight Tom Aspinall.

“As far as my future in the octagon, I decided that maybe I will not retire,” sigon niya. “I know that we have options.”

Samtang ang 42-anyos nga si Miocic (20-5) mianunsiyo na sa iyang retirement.

“I'm done,” sigon ni Miocic. “I'm hanging ‘em up. I’m retiring. Thank God." / RSC