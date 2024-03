Jongoy giduso isip BRT project manager; ‘revamp’ sa City Hall

Giduso sa executive department ang legal officer sa Cebu City Transportation Office nga si Kent Francesco Jongoy nga mohulip kang Norvin Imbong isip Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project manager.

Ang pahibalo gihimo human sa flag raising ceremony nga gipahigayon sa Plaza Sugbo grounds sa Lunes, Marso 4, 2024.

REAKSYON

Sa dihang gikuhaan og reaksyon sa chat message, gihulagway ni Jongoy nga “very tall order” ang maong buluhaton, apan nagpasalamat siya sa pagsalig sa mayor.

Si Jongoy nipadayag og paglaum nga ang tanang stakeholders maghiusa alang sa pagkompleto sa CBRT project.

Sa dihang gipangutana bahin sa iyang unang agenda kon naa na siya sa posisyon, si Jongoy niingon nga “try to resolve what went wrong.”

Si Mayor Michael Rama nakasaway ni Imbong tungod sa giingong daghan nang kasaypanan labina sa koordinasyon.

“Enough is enough,” pulong ni Rama bahin ni Imbong.

LAHUGAY

Si Cebu City Administrator Collin Rosell nipahibalo sa pagtudlo sa bag-ong mga department head ug assistant department head, apil na ang iyang tahas isip hospital administrator sa Cebu City Medical Center (CCMC) hulip ni anhing Sonia Empinado.

Si Rosell usab magsilbi nga pangulo sa Market Authority and Terminal Accreditation Committee.

Matod ni Rosell nga gitudlo siya isip administrador sa CCMC aron motutok sa pagkompleto sa edipisyo, kay matod ni Rama kaniya, “ang mga kabos dili na makahulat.”

Si Estela Grace Rosit mao na ang assistant kang Rhoda Uy isip pangulo sa Cebu City Public Information Office.

Si Cebu City Disaster Risk Reduction Management (CC­DRRMO) Officer-in-charge Harold Alcontin ug CCTO officer-in-charge Raquel Arce pulos na-promote isip department heads.

Si Dominic Diño, exe­cu­tive assistant ni Rama ug kanhi chief of staff ni Tomas Osmeña, niasumier isip executive secretary nga kanhi gihuptan ni Remedios Vestil Mondigo, kinsa gibalhin isip pangulo sa Cultural, Heritage, and Arts Office (CHAO).

Si Diño gitudlo sa ubang posisyon isip representante ni Rama sa Mining Regulatory Board, Joint Venture Selection Committee, Police Coordinating and Advisory Council, and City’s Peace and Order Council.

Nihulip kang Kim Esmeña-Banquirigo isip chief of staff mao si Glicerio “Cerj’’ Germondo Jr. samtang si Banquirigo motutok sa Local School Board.

‘ROTATION’

“I know some are surprised, while some are not happy. But life is always ups and downs like a spinning wheel,” matod ni Rama.

Si Rama niingon nga ang rotation maoy unang hugna pa lang, sanglit aduna pay laing mahitabo sulod sa sunod semana.

Nihangyo si Rama sa mga empleyado nga suportahan ang iyang anak nga si Mikel sa iyang kandidatura pagka konsehal sa south district. /AML