Jonkie: Binilyon ka pesos sa pagpaayo sa Butuanon river

Magkinahanglan pa og binilyon ka pesos ang pag-ayo sa Butuanon River flood control system sa Dakbayan sa Mandaue tungod kay ang kasamtangang estruktura dili gihapon igo aron sa pagpugong sa gidaghanon sa tubig nga niawas sa panahon sa Bagyong “Tino.”
Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, ang datos gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagpakita nga ang gidaghanon sa uwan nga gibundak sa Mandaue atol sa bagyo katumbas sa usa ka bulan nga pag-ulan.
Niingon siya nga gusto niyang ipasabot kini sa publiko aron matabangan sila nga masabtan ang kagrabe sa baha.
Iyang gikutlo ang flood control wall duol sa Pacific Mall nga moabot og mga upat ngadto sa unom ka metros ang gitas-on.
Apan ang tubig atol sa baha giingong niabot sa mga 20 metros nga nilapas na sa level sa dalan ug sa kapasidad sa kasamtangang estruktura.
Gipasabot ni Ouano nga bisan kon nahuman pa ang flood control system sa siyudad, ang ingon niini ka dako nga gidaghanon sa uwan ug pag-agas lagmit gihapon nga moawas.
Matod ni Ouano nga ang Butuanon River nagpabilin nga wala pa mahuman ug nagkinahanglan pa og dugang pundo nga mokantidad og binilyon ka pesos alang sa hingpit nga pagkahuman niini.
Gipasabot niya nga ang bag-ohay lang nga pagbaha dili usa ka kaso sa ordinaryong pag-awas, tungod kay ang tubig nilapas gyud sa unom ka metro nga flood control wall.
Ang mayor niingon nga ang sistema gidesinyo aron giyahan ang agos sa tubig, apan niining higayona, ang gidaghanon taas kaayo nga gilapas ang mga estruktura sa pagpugong.
Giawhag ni Ouano ang publiko nga isalikway una ang pagbasol ug mag-focus hinuon sa kooperasyon ug recovery efforts.
Isip mayor, ang iyang prayoridad mao ang pagseguro nga ang mga residente adunay pagkaon, limpyo nga tubig, ug kapuy-an.
Iya sab nga namatikdan nga ang Dakbayan sa Mandaue nag-atubang sa kakulang sa tubig nga nag-aghat sa kagamhanan sa pagpangayo og tabang gikan sa pribadong partners ug kasikbit nga mga local government unit nga naghatag og mga water tankers.
Niingon si Ouano nga ang nasyonal nga gobiyerno, pinaagi ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon, nipaabot sab og tabang.
Nangayo si Ouano og tabang gikan sa DPWH aron limpyohan ang mga basura sa Barangay Tingub ug Casuntingan nga kulang karon ang siyudad og kahimanan pagsulbad sa problema.
Siya nidugang nga ang DPWH, pinaagi ni District Engineer Gomer Castillo, nakig-coordinate na sa siyudad aron ipahigayon ang clearing ug rehabilitation operations.
Si Mandaue City Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon sa naunang report nga nakakuha sila og P3.8 bilyunes alang sa mga flood control projects sa siyudad, lakip ang 11.4-kilometro nga bahin sa Butuanon River.
Kini ang labing taas nga flood control system ubos sa DPWH 6th District Engineering Office.
Apan si Ouano-Dizon una nang niingon nga ang hingpit nga pagsulbad sa problema sa baha sa Mandaue magkinahanglan og gibanabana nga P12 bilyunes sa kinatibuk-an. /ABC