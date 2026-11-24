Gipasalig ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga dili maapektuhan ang pundo alang sa batakang serbisyo sa siyudad bisan og nigahin ang lokal nga kagamhanan og P10 ngadto na P12 milyunes alang sa dekorasyon sa Pasko.
Matod ni Ouano, nakagahin na og igong pundo ang siyudad alang sa ubang programa ug prayoridad sa kagamhanan.
Giklaro sa mayor ang maong gahin atol sa opisyal nga pagpasiga sa Christmas tree sa siyudad niadtong Lunes, Nobiyembre 23, 2026.
Matod niya, angay lang nga makig-indigay sab ang Mandaue sa ubang siyudad sa pag-andam og nindot nga dekorasyon alang sa kapaskohan.
“I have always believed that we are second to none. We should not be outdone by other cities. If other municipalities can spend on their Christmas celebrations and decorations, then why can’t we?” matod ni Ouano.
Dili lang sa palibot sa City Hall ibutang ang mga dekorasyon kay giplanong palapdan kini ngadto sa lima ka dagkong dalan sa siyudad.
Lakip niini ang UN Avenue, A.C. Cortes Avenue, Ouano Avenue, A.S. Fortuna Street ug Lopez Jaena Street, ilabi na sa palibot sa Innodata area.
Matod ni Ouano, tuyo niini nga mas daghang residente ug bisita ang makasinati sa dekorasyon ug selebrasyon sa Pasko nga dili na kinahanglan moadto pa sa City Hall.
Gihisgotan sab sa mayor ang mga kalisdanan nga giatubang sa mga Mandauehanon karong tuiga, lakip ang epekto sa grabeng El Niño, kadaot nga gipahinabo sa Bagyong Tino ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton tungod sa nagpadayong gubat sa Middle East.
Matod sa mayor, ang pagsiga sa Christmas tree magsilbing pahinumdom nga adunay paglaom bisan pa sa mga kalisdanan nga nasinati sa mga residente, ug daghan gihapon ang angay pasalamatan. / ABC