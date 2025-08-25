Jordan-Bryant card nahalin og $12.9 M

Nahalin og $12.932 million ang pirmadong card nga naa ang hulagway nila ni basketball legends Michael Jordan ug Kobe Bryantsa Heritage Auctions.
Sa kasaysayan, mao kini ang labing mahal nga pagkahalin sa usa ka sports collectible card.
Kini nga record-setting card gitawag og 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant card.
Nalabwan niini ang 1952 Topps Mickey Mantle card, nga nahalin og $12.6 million niadtong Agusto, 2022.
Wala gibutyag kon kinsa ang nakapalit sa Jordan-Bryant card. / Gikan sa wires