Jordan hapit na maapsan ni KD

Nagkinahanglan na lang og 68 puntos si Houston Rockets superstar Kevin Durant aron iyang malabwan si legendary Michael Jordan (32,292 pts.) sa ikalimang puwesto sa all-time scoring list sa National Basketball Association (NBA).

Kini human nakamugna og 18 puntos si Durant atol sa kapildihan sa Rockets batok sa Los Angeles Lakers, 116-124, kagahapon, Huwebes, Marso 19, 2026 (PH time).

Labing seguro, dili pa mahuman ang regular season ug maapsan na ni Durant si Jordan ning maong prestiyusong listahan. / Gikan sa wires

