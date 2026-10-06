Jordan mi-donate og P627M alang sa UNC

Nihatag og makabungog nga donasyon nga nagbalor og kapin sa P627 million si basketball legend Michael Jordan sa School of Social Work sa iyang alma mater University of North Carolina (UNC).
Mao kini ang labing dakong donasyon nga nadawat sa UNC.
Gibuhat kini ni Jordan isip pahinungod sa iyang inahan nga si Deloris kinsa naila sa iyang padayong pagtabang sa mga bata ug pamilyang nanginahanglan.
“My mother has always believed in the power of helping children, families and communities,” matod ni Jordan. / Gikan sa wires