Jordon bag-ong import sa Bolts

Mokuha og bag-ong kusog ang Meralco Bolts sa ilang umaabot nga import nga si Jordon Varnado para sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup nga karong Hulyo 10, 2026.
Bisan tuod nga PBA rookie ang 29-anyos nga si Varnado, pamilyar na kini sa sistema sa Bolts kay siya man ang import sa maong team sa Basketball Champions League Asia, diin iyang gialsa ang franchise ngadot sa quarterfinals.
Daghan og eksperyensya si Varnado sa international basketball kay gawas sa Troy University, gilibot na niini ang kalibutan pinaagi sa pagdula didto sa Hungary, Poland, Italy, Greece, ug Israel.
Dako nga responsibalidad ang kinahanglan alsahon ni Varnado, ilabi na nga gikan sa semifinals ang Bolts sa miaging Commissioner’s Cup ubos sa pagpangulo nila ni Marvin Jones ug Patrick Gardner.
Tulo ka teams ang nagpadayag na adunay bag-ong import, lakip na niini ang Terrafirma Dyip ug ang guest team nga Macau Giant Pandas.
Ang 29-anyos nga si Justin Strings maoy magdala sa Terrafirma Dyip human sa iyang pagduwa sa Canada, Germany, Argentina, ug Uruguay. Samtang ang 27-anyos nga si De’Vondre Perry maoy mamuno sa Giant Pandas human sa iyang solidong agi sa Belgium, Dominican Republic, ug Germany. / RSC