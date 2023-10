JOs sa Cebu City hayan makadawat og bonus

Usa ka ordinansa ang giumol aron lakip nga mahatagan og bonus ang job order (JO) employees sa Cebu City Government.

Sa pakighinabi sa telepono, si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia niingon niadtong Biyernes, Oktubre 27, 2023, nga wala maapil ang mga JO tungod kay wala silay employer-employee relationship sa Siyudad kay job order employees lang sila.

“We have no legal basis,” matod ni Garcia.

Matod niya nga gikinahanglan ang ordinansa tungod kay nagkinahanglan ang Siyudad og basehanan sa paghatag sa bonus, sanglit sa balaod, ang Siyudad makahatag lang og bonus sa mga regular ug casual nga empleyado.

“However, I will sponsor an ordinance that will allow the City of Cebu government to grant bonuses even to job order employees,” dugang ni Garcia.

Matod niya nga wala pa masumiter sa Konseho ang maong proposed ordinance.

Hinuon iyang gipasalig nga adunay igong panahon nga aprobahan kini sa Sangguniang Panlungsod.

“There is still November, there’s still time for it to be approved,” dugang niya.

Dihang gipangutana si Garcia bahin sa giandam nga ordinansa sa piho nga kantidad sa Christmas bonus alang sa mga JO, matod niya, “no specific amount has been indicated. It will be decided by the chief executive; our role is to create the ordinance.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Biyernes, si Konsehal Noel Eleuterio Wenceslao, chairman sa committee on budget and finance, niingon nga adunay igong budget alang sa JOs bonuses, nagpasabot nga kini mahimo.

“Yes (feasible). It is a form of financial assistance sa atong mga JOs,” matod ni Wenceslao.

Dugang pa niya nga ang mayor ra ang adunay awtoridad sa pagdesisyon sa kantidad nga madawat sa mga JO.

Dugang pa, siya niingon nga ang Konseho sa pagkakaron nagpaabot sa pormal nga sugyot, tungod kay plano nila nga hisgutan ug aprobahan kini sa umaabot nga panahon.

“Wala pa sya miingon og pila but niingon na sya nga mohatag siya. but possible rana sya (bonus),” dason ni Wenceslao.

Atol sa flag ceremony sa City Hall niadtong Lunes sa buntag, Okt. 23, 2023, si Garcia, sa ngalan ni Mayor Michael Rama, nipahibawo nga ang ilang Christmas bonus karong tuiga mahimong P35,000, usa ka dako nga ambak gikan sa miaging tuig nga P20,000.