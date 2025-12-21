Joshua gipatulog ang ‘hambogero’ nga si Jake Paul

Gipaligid ni Anthony Joshua ang Youtuber nga si Jake Paul pinaagi sa knockout sa ikaunom nga round sa ilang heavyweight match aron pahilumon ang hambog niini didto sa Kaseya Centra sa Miami, Florida.
Ang two-time heavyweight champion nagpakita nga dila angay sayon-sayonon ni Paul ang mga elite nga boksidor pinaagi sa iyang mga exhibition matches. Sa ikalima nga round, nilubog na si Paul sa kaduha ka higayon human naigo sa solido nga kumo ni Joshua.
Sa dihang namatikdan ni Joshua nga hapit na mahuman ang YouTuber, iyang giuyog si Paul gamit ang usa ka right uppercut sa sayong bahin sa ika-unom nga round. Ang lumad sa England dayon nipabagsak kang Paul gamit ang sunodsunod nga kumo sa ulo.
Bisan pa nga nakatindog pag-usab si Paul (12-2), gitapos na gyud ni Joshua (29-4, 26 KOs) ang damgo ni Paul nga makahimo og upset sa dihang iyang gipabagsak napud si Paul.
Giiphan si Paul nga knockout ni referee Christopher Young sa 1:31 sa maong round atubangan sa 19,600 ka manan-aw sa Kaseya Center.
Ang 28 anyos nga si Paul, nga nagsugod sa iyang karera niadtong Enero 2020, una unta nagtumong og exhibition match sa Miami batok sa lightweight champion nga si Gervonta Davis niadtong miaging bulan. Apan nakasugat og legal nga problema si Davis nga maoy hinungdan sa pagkakansela sa maong event. Dali dayong nag-ilis og plano si Paul og gikontrata si Joshua nga mao na nuon ang nihatag og leksiyon kaniya. / RSC