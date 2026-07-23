Joshua nagpanikad moaway ni Fury

Aduna pa man tuod siya’y usa ka away nga sagubangon apan naglantaw ug nagpanikad nang daan si Bristish heavyweight star Anthony Joshua sa iyang gihandom nga away batok sa kababayang si Tyson Fury.
Niini, daw gibulsa nang daan ni Joshua ang iyang kadaugan sa iyang pagpakig-away ni Albanian Kristian Prenga karong Dominggo sa kadlawon, Hulyo 26, 2026 (PH time), sa Jeddah Saudi Arabia.
Gawas niini, daw gitagna na sab daan ni Joshua nga modaog sab si Fury sa kaugalingong away niini batok kang Polish Mariusz Wach karong Biyernes, Hulyo 24, sa Thailand.
Kon mahitabo ang mga pangagpas ni Joshua, hayan mahitabo na ang gikahinaman nilang away ni Fury karong Nobiyembre 2026 gumikan kay pareho na silang nakapirma og kontrata ni Turki Alalshikh, usa ka bantugang promoter sa Saudi Arabia.
“A million percent. Dream come true. If I could dream ... I beat Prenga ... Bam, wow. Anthony Joshua, hand raised, and [then]: ‘Bring in Tyson Fury to the ring. Bringing that dream to reality would be amazing,” matod pa ni Joshua sa interbyu sa The Ring. / ESL