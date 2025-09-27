Journalism Summit sa SunStar gihugpaan sa 500 ka tinun-an

Mas mahinungdanon ang tawo ug ang pagpamatuod sa tawo kaysa sa teknolohiya. Mao kini ang pamahayag ni Roby Alampay, ang first Vice President ug pangu sa Public Engagement sa PLDT-Smart, atol sa iyang nga “Media and communications in the post journalism world” sa Sunstar Campus Journalism Summit 2025 nga adunay tema nga “Reaching Out to Future Journalist AI: A Journalist’s Tool, Not the Journalist” Sabado, Septiyembre 27, 2025.
Namatikdan ni Alampay nga ang paggamit sa Artificial Intelligence (AI) sa journalism mahimong dili komportable, labi na tungod sa potensyal niini sa paghimo og peke nga mga video ug makapahisalaag nga mga asoy. Daghang mga hinimo sa AI ang nagpakaaron-ingnon nga tinuod bisan pa nga sayop.
Apan gipanghimug-atan ni Alampay nga ang AI makatabang sa mga newsroom apan dili gyud mapulihan sa AI ang “hunter-gatherers,” o kining mga correspondent, reporters, and community journalists, tungod kay ang mga tawo lamang ang adunay empatiya, pagkamausisaon, ug emosyon.
Gibanabana nga moabot sa kapin 500 ka campus journalists gikan sa nagkalainlaing tunghaan sa Sugbo ang mitambong sa Campus Journalism Summit nga gipahigayon sa Gaisano Mall of Cebu, A. Soriano Avenue, North Reclamation Area, Cebu City.
Si Bayani Garcia, Executive Member sa SunStar Publishing, mihatag og gibug-aton nga ang umaabot nga henerasyon sa mga peryodista nangandoy sa mahinungdanong prinsipyo sa journalism. Namatikdan niya nga samtang ang AI nagsilbi nga himan, kulang kini sa pagsabot sa tukma sa panahon nga mga butang ug pagkasensitibo sa kultura nga hinungdanon sa propesyon.
“One thing has only been constant with SunStar and that is the sense of community,” matod ni Garcia.
Si SunStar Director of Editorial Oversight and Corporate Affairs, Dr. Nestor Ramirez, nagkanayon usab nga bisan ang mga batan-on, kon tagaan og gibug-aton pinaagi sa responsableng journalism, makapukaw dayon sa aksyon ug positibo nga kabag-ohan.
“The Junior Journo Program is proof that future journalism lies in the hands of the youth, if we nurture them, guide them, and give them space to tell their stories, journalism will not only survive, it will thrive,” matod ni Ramirez.
Ang SunStar Publishing nagpasiugda og lima ka bulan nga programa sa pagbansay nga gitawag og “Junior Journo Program” nga gitumong sa pagpaila sa mga aspiring journalist sa mahinungdanong papel sa journalism sa katilingban. /