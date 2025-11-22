JPE gihatod sa iyang lubnganan sa LNMB

Gihatod sa iyang katapusang kapahuwayan si kanhi Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile niadtong Sabado, Nobiyembre 22, 2025, sa Libingan ng mga Bayani (LNMB) sa Dakbayan sa Taguig diin gipahigayon ang full military honors sa pag-ila sa iyang hataas nga pagserbisyo sa gobiyerno.
Usa ka selemne nga funeral Mass, gitambungan sa mga sakop sa iyang pamilya, mga kauban, ug mga higala sa Santuario de San Antonio Church sa Dakbayan sa Makati sa wala pa siya gihatod sa iyang lubnganan.
Nagpormasyon ang mga unipormadong personahe sa gawas sa simbahan dihang niagi ang lungon ni Enrile nga gihabulan og bandila sa nasod.
Si Enrile dugay nang nangalagad sa kagamhanan, gihatagan og full military honors ubos sa pagpangulo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
Ang iyang lungon gihatod sa lunbnganan pinaagi sa usa ka funeral march diin ang iyang pamilya ug mga higala ninghimo sa ilang pinal nga pagyukbo.
Si Enrile namatay sa edad nga 101, nagsilbi sa daghang administrasyon sa nasod ug naghupot sa nagkalainlaing nag-unang posisyon sa kagamhahan sulod sa mga katuigan.
Human sa iyang paglubog sa LNMB, gisundan kini sa tradisyonal nga seremonyas sa pasidungog nga gihimo sa kanhi mga opisyal sa Kabinete ug military reservists.
Usa ka manlalaban, si Enrile nagsugod sa iyang nasodnong pagpangalagad niadtong 1960s ug nahimong inila human gitudlo nga Secretary of Justice ug nahimo nga Defense Minister.
Pareho siyang nakaserbisyo sa executive ug legislative nga sanga sa kagamhanan, nahimong usa sa mga influential political figure. Usa sa sentro nga personahe sa mga politikanhong panghitabo sa 1980s ug nahimong magbabalaod, nasubli sa makadaghang termino sa Senado.
Panahon sa iyang pag-alagad sa Senado, napili nga tsirman sa mga nag-unang komitiba ug nagsilbi isip Senate President gikan sa 2008 ngadto sa 2013.
Naila sa iyang halapad nga legal background, siya gitudlo nga Chief Presidential Legal Counsel ubos sa kasamtangang administrasyon, nagapadayon sa iyang maayong pagserbisyo sa gobiyerno bisan sa iyang pangedaron.
Sa iyang karera sa pagpangalgad, si Enrile nakatampo sa mga nag-unang nasudnong polisiya, repormang legal, ug inisyatiba sa depensa. / PNA