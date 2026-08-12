JRU kampyon

Sukwahi sa premiro nilang engkuwentro, hingpit nga dominasyon ang gihimo sa Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers batok sa University of Cebu (UC) Webmasters, 84-65, aron angkunon ang kampyunato sa 2nd Cebu City Collegiate Invitational Basketball Tournament niadtong Martes sa gabii, Agusto 11, 2026, sa Cebu City Sports Institute sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Heavy Bombers nga ning-agi pa og hulga una nila napayukbo ang Webmasters, 89-85, sa ilang sangka sa elimination round niadtong Agusto 8, sayo nga nagbangis ning higayona ug niposte dayon kini’g dobleng numero nga labaw, 23-13, human sa 1st quarter.
Mas nagbangis ang Heavy Bombers sa pagpadayon sa duwa nga daw gilabayan nila og opensa nga bomba ang Webmasters aron inaton ang ilang labaw ngadto sa 72-43 paghuman sa 3rd quarter.
Ning higayona, nialisngaw na og maayo ang kampyunato alang sa Heavy Bombers.
Si Christopher Hubilla kinsa maoy napiling MVP, nimugna og 20 puntos aron pangulohan ang dakong kadaugan sa Heavy Bombers samtang ang Sugboanong si Lawrence Mangubat nidugang og 14 puntos nga gibuwakan og upat ka three-point bombs.
Ang Webmasters gipangulohan ni Maverick Angelo Eligoyo pinaagi sa iyang 13 puntos, nidugang og 11 puntos si Luther Gabriel Leonard, samtang niamot og 10 puntos si Jepherson Nonol.
Mao kini ang ikaduhang titulo nga naangkon sa Heavy Bombers sunod sa ilang pagpanghawod sa FilOil Pre-Season Tournament sa Manila sa niaging buwan.
Nanghinaut si Heavy Bombers head coach Nani Epondulan nga masumpayan ang ilang kalampusan sa umaabot nga season sa National Collegiate Athletic Association (NCAA).
“Hopefully ma-carry over ito sa forthcoming season. I think we’re seventh or eighth place last year. Well, siyempre, our expectation is high after winning the championship in the FilOil. But we want just to improve every day,” matod ni Epondulan.
Sa inilugay sa ikatulong puwesto, gipanglampornas sab sa laing puwersa sa Manila nga mao ang University of the East (UE) sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) champion University of the Visayas (UV) Green Lancers, 98-75. / ESL