Juan JDL napili na sab nga PBA POW

Sa ikaduhang higayon, napili si Converge FiberXers rookie Juan Gomez de Liano isip Press Corps’ Player of the Week awardee sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup alang sa petsa Oktubre 22-26, 2025.
Ning maong mga petsaha, nakamugna na sab si de Liano og triple-double nga 17 puntos, 10 rebounds, ug 12 assists sa dakong kadaugan sa FiberXers batok Terrafirma Dyip, 125-108.
Gisundan kini niya og double-double nga 19 puntos ug 12 rebounds sa laing dakong kadaugan sa FiberXers batok sa Phoenix, 128-114. / ESL