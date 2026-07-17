June Mar moduwa na karon

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok Terrafirma
7:30 pm- Rain or Shine batok Meralco
Gilaumang moduwa na ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo sa ilang pagpakigbatok sa Terrafirma Dyip sa premirong duwa karong Sabado sa hapon, Hulyo 18, 2026, sa Group A nga sangka sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Si Fajardo wala nakaduwa sa labing unang tahas sa Beermen gumikan kay aduna siyay gipamating sakit sa iyang siko, nga iyang nasinati sa pagduwa niya sa Gilas Pilipinas sa 3rd window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ning bag-ohay lang.
Hinuon, bisan wala si Fajardo, ang Beermen nakamaneho gihapon pagmakmak sa guest squad Macau Giant Pandas, 123-109.
Sa ilang bahin, ang Dyip mosuway pagbangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan nga nagpahagsa sa ilang rekord ngadto sa 1-2.
Taliwala niini, dili gihapon angayang molugak ang Beermen gumikan kay nakasukol gyud og maayo ang Dyip una kini ningyukbo sa parehong lig-ong nga puwersa sa Converge Fiberxers, 103-15, ug Group A leader NLEX Road Warriors, 100-101.
Ang maong mga masakit nga kapildihan gilaumang nakahatag sa Dyip og dugang kadasig nga makabangon.
“Parang iyun ang nagiging sakit namin, magpapatambak muna saka hahabol. Sana natuto na, na from the start ibigay na laro and alam naman ng mga bata iyan,” matod ni Dyip coach Ronald Tubid.
Sa main game, magpinaksitay ang duha ka lig-ong mga puwersa apan parehong nasubhan og kapildihan nga mao ang Meraclo Bolts ug Rain or Shine Elasto Painters sa Group B.
Ang Bolts gikan sa kulbahinam nga kapildihan batok sa Phoenix Super LPG Fuel masters, 97-98, samtang ang Elasto Painters, sa wala damha, gikan sa dakong kapildihan batok sa Blackwater Bossing, 106-131. / ESL