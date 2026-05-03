Junior Wildcats kampiyon sa CYBL U18

Nakuha sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats ang kampiyonato sa Cebu Youth Basketball League (CYBL) 18-Under category human nila gipilde ang Paref Springdale, 91–74, sa niadtong Huwebes, Abril 30, sa Magnum Sports Complex sa Lahug, dakbayan sa Sugbo.
Ang Junior Wildcats, ubos sa pagdumala ni coach Axel Rabaya, daling nakatukod og 25 puntos nga labaw. Apan ang koponan sa Springdale, sa pagmando ni coach Jax Bautista, ningsulay sa paggukod ug napahak ang labaw ngadto sa 76–68 sa nahabiling upat ka minute.
Dali kining gitubag nila ni Jay Klarence Obeso ug Geoffe Vhon Partosa pinaagi sa tulo ka sunodsunod nga tres gikan sa gawas sa aron mabalik ang dako nga labaw sa Junior Wildcats.
Gipangulohan ni Obeso ang Junior Wildcats sa iyang 22 puntos. Nakakuha sab siya og lig-on nga suporta gikan nila ni Partosa ug Maxim Santiago nga pulos nitala og 16 puntos, samtang sila si John Paul Desquitado ug Florence Lloyd Cawit niamot og 14 ug 12 puntos. / JBM