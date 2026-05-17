Justice Zone mahimong permanente sa Cebu City

Sa dili madugay, ma-institutionalize na sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka permanente ug inter-agency nga Justice Zone ubos sa usa ka gisugyot nga ordinansa nga nagtumong sa pagpadali sa resolusyon sa mga kaso, pag-decongest sa mga prisuhan, ug pagpalapad sa mga alternatibo sa pagkabilanggo alang sa mga sad-an nga dili bayolente.
Giduso ni Konsehal Pablo Labra II, ang maong lakang nagmugna sa Cebu City Justice Zone (CCJZ) isip usa ka long-term governance platform nga pormal nga magsumpay sa mga korte, piskal, law enforcement agencies, correctional institutions, mga opisina sa dakbayan, civil society groups, ug sa akademiya ubos sa usa ka hiniusang koordinasyon alang sa paghatod sa hustisya.
Ang polisiya sa ordinansa nakaangkla sa mga garantiya sa konstitusyon sa due process ug tawhanong katungod, ingon man sa nasudnong mga reporma sa hustisya ubos sa Justice Sector Coordinating Council (JSCC) ug sa Philippine Development Plan 2023–2028.
Gitumbok usab niini ang nagpadayon nga mga problema sa sistema sama sa backlog sa mga kaso, tipaktipak nga koordinasyon sa mga ahensya, ug paghuot sa mga prisohan isip mahinungdanong mga isyu nga tinguhang masulbad sa maong estruktura.
Gipasiugdahan sa ordinansa nga ang sistema sa hustisya kinahanglan molihok isip usa ka konektado nga estruktura imbes nga managlahing mga institusyon.
Sumala ning maong lakang, “the justice system is composed of interdependent pillars, law enforcement, prosecution, courts, corrections, and the community, which must operate in a coordinated and efficient manner.”
Gipasabot niini nga ang tipaktipak nga proseso nakatampo sa kalangay sa sistema, nga nag-ingon nga “experience has shown that fragmented justice processes contribute to case delays, jail congestion, and barriers to access to justice.”
Aron masulbad kini, ang CCJZ magsilbe nga permanente nga mekanismo sa koordinasyon diin ang mga ahensya dungan nga moila sa mga isyu sa hustisya ug magdisenyo og mga solusyon alang sa tibuok sektor imbes nga maglihok og iya-iya.
Ubos sa gisugyot nga framework, ang Executive Judge sa Dakbayan sa Sugbo maoy magsilbe nga Convenor sa CCJZ, nga mohatag og kinatibuk-ang pagpangulo ug koordinasyon.
Ang vice-convenors magagikan sa Office of the City Prosecutor ug sa Department of the Interior and Local Government (DILG), nga nagpakita sa duha ka aspeto sa sistema—ang pagpatuman ug prosekusyon.
Ang ordinansa nagmugna usab og usa ka Technical Working Group (TWG) nga maoy modumala sa implementasyon, monitoring, ug evaluation sa mga programa, pagseguro nga ang mga reporma mahubad ngadto sa mga operasyonal nga aksyon imbes nga magpabilin lang nga mga pamahayag sa polisiya.
Ang pagkamiyembro naglakip sa mga yawe nga aktor sa sektor sa hustisya sama sa mga korte, Philippine National Police (PNP), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Public Attorney’s Office (PAO), Parole and Probation Administration, ug uban pang nasyonal nga ahensya. Lakip usab niini ang pormal nga integrasyon sa mga departamento sa dakbayan sama sa panglawas, social welfare, legal services, ug mga programa batok sa drugas.
Ang mga civil society organizations, lakip na ang legal aid groups ug ang Integrated Bar of the Philippines (IBP), ingon man ang mga institusyong pang-akademiya nga nagtanyag og clinical legal education, nalakip usab isip mga kauban.
Usa sa mga sentrong tinguha sa ordinansa mao ang pagpamenos sa sobrang pagsalig sa detensyon, hilabi na alang sa mga dili bayolente nga sad-an, pinaagi sa pagpalig-on sa mga alternatibong mekanismo sa hustisya.
Ang maong lakang klarong nagpasiugda sa “mga programa sa alternatibong sentensya, serbisyo sa komunidad, probasyon, ug restorative justice practices,” hilabi na alang sa mga low-risk ug first-time offenders.
Gipasiugdahan usab niini ang “pagpauswag sa mga pamaagi sa pre-trial detention aron malikayan ang dugay nga pagkabilanggo sa mga indibidwal nga nagpaabot sa husay” ug ang “pagpadali sa resolusyon sa kaso pinaagi sa streamlined judicial processes.”
Giduso usab sa ordinansa ang rehabilitasyon ug reintegrasyon isip kinauyokan nga mga tumong, nga nag-ingon nga kinahanglan ang “pagpalapad sa mga programa sa rehabilitasyon ug reintegrasyon sulod sa mga pasilidad sa detensyon aron matubag ang mga hinungdan sa kriminal nga kinaiya ug masuportahan ang malampusong pagbalik sa katilingban sa higayon nga makagawas na.”
Nanawagan usab kini alang sa “pagpalig-on sa legal aid services alang sa kabus nga mga akusado pinaagi sa mas maayong legal representation ug suporta alang sa pro bono legal assistance programs.” / CAV