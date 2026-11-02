JVPRG: Pito ka tuig nga panag-uban sa pagdagan

Alang sa pipila ka tawo, ang pagdagan usa lang ka paagi sa pagpahimsog sa lawas. Apan alang sa uban, nahimo kini nga dalan ngadto sa personal nga kalambuan, pagdisiplina sa kaugalingon ug pagpakig-uban sa mga tawong adunay samang hilig.
Lahi-lahi ang rason sa mga miyembro sa John Velez Photography Running Group (JVPRG) sa pagsugod ug pagpadayon sa pagdagan.
Adunay nagtinguha nga makigkompetisyon, samtang ang uban nakakaplag niini isip paagi aron mahimong mas aktibo ug himsog.
Gitukod niadtong 2019 sa photographer ug runner nga si John Velez, ang grupo nagtigom og mga runner nga adunay nagkalainlaing kasinatian ug tumong sa sport.
Usa niini si Rain Noval, nga niingon nga nakatabang ang iyang pag-apil sa grupo aron mailhan sa running community ug makaapil sa dagkong mga kompetisyon.
Apan labaw sa mga oportunidad sa lumba, iyang nahinumdoman ang suporta nga iyang nadawat human siya naangol atol sa usa ka kompetisyon.
“Maayo kaayo ang pag-atiman sa team sa akoa. Katong niapil ko sa usa ka dakong lumba, na-injured ko tunga-tunga sa kompetisyon ug wala na nako kini nahuman. Pagkasunod adlaw, gitabangan ko nila nga makapatambal aron maatiman akong injury. Tungod sa ilang pag-atiman ug suporta, mas paspas ang akong pagkaayo ug nakabalik dayon ko sa pagdagan ug pag-apil sa mga lumba,” matod ni Noval.
Samtang, si Janry Pelones, usa sa mga champion runner sa grupo, niingon nga nakatabang ang iyang pag-apil sa grupo aron mas masabtan nga dili lamang medalya ug kadaugan ang sukdanan sa kalampusan sa usa ka atleta.
“Pinaagi sa JVPRG, ilaha ko gipahinumdoman na dili lang medalya ug kadaugan ang sukdanan sa usa ka malampuson na runner, kundili ang paningkamot sa training, ug pagrespeto sa isigka-runner. Dako sab kaayo ang tabang sa grupo sa katong nag-eskwela pa ko diin gisuportahan nila ang akong mga race registration,” matod ni Pelones.
Alang kang Dwight Galolo, usa ka running coach ug high school teacher nga nagpuyo sa Bohol, ang iyang kasinatian sa grupo nakaimpluwensiya sab sa iyang pamaagi sa paggiya sa mga atleta.
Nakakat-on siya sa paghatag og importansiya sa disiplina, hustong pagdumala sa kakapoy ug pagrespeto sa matag runner bisan unsa pa ang resulta sa kompetisyon.
“Dili lang ako ang nakabenepisyo sa tabang sa JVPRG, kondili apil sab ang akong mga atleta. Dako kaayo akong pasalamat kay adunay mga atleta nako nga natabangan nila pinaagi sa pag-sponsor sa ilang race registration,” matod ni Galolo.
Lahi sab ang kasinatian ni Alexander Bantilan, usa ka miyembro nga dili kanunay moapil sa kompetisyon.
Nagsugod ang iyang koneksiyon sa grupo pinaagi sa panaghigalaay nila ni Velez sukad pa sa high school. Human siya makasinati og mga problema sa panglawas nga niresulta sa iyang pagkaospital, nisugod siya pag-usab sa jogging isip lakang ngadto sa mas aktibong estilo sa kinabuhi.
Ang iyang lingaw-lingaw nga pagdagan nisangko sa seryusong pagpangandam alang sa long-distance running, diin nakahuman siya sa usa ka 50-kilometer road ultramarathon.
“Dako kaayo og tabang ang grupo kay na-push gyud nako akong kaugalingon nga molig-on, dili lang physically kondili mentally pud,” matod ni Bantilan.
Nagkalahi man ang ilang mga sugilanon, nagkahiusa ang ilang kasinatian nga ang pagdagan dili lamang mahitungod sa paghuman sa lumba o pagkuha og medalya, kondili apil sab ang disiplina, paglahutay ug suporta gikan sa ubang tawo. /