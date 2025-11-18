JVPRG team mipahigayon og outreach program sa mga bata sa Pardo church

Usa ka malinawon, makalingaw, ug puno sa pagpasalamat nga Dominggo ang nasinati sa photographer ug founder sa JVPRG running team nga si John Velez, atol sa iyang espesyal nga selebrasyon niadtong Nobiyembre 16, 2025.
Dili lang usa, apan duha ka mahinungdanong okasyon ang iyang gisaulog nga mao ang iyang belated birthday celebration ug ang ikaunom ka anibersaryo sa iyang grupo pinaagi sa usa ka kinasingkasing nga outreach program.
Bisan og Nobiyembre 11 ang eksaktong adlawng natawhan ni Velez, gipili niyang iuswag ang selebrasyon aron makakuyog ang kadaghanan sa iyang mga higala ug kauban sa grupo.
Uban sa kusog ug pagtinabangay, nisugod sila sa ilang tinuig nga tradisyon sa paghatag og pagkaon ug pagtabang sa mga bata.
Nangadto ang JVPRG team sa Quiot Bible Church sa Barangay Pardo diin ilang gihatod ang pagkaon, mga paduwa, ug lootbags nga nakahatag og dagkong ngisi sa mga bata.
Ang kalipay makita sa ilang reaksyon samtang nisalmot sa nagkalainlaing kalihukan nga giandam alang kanila.
Si Michelle Ceniza kinsa usa sa mga nagdumala sa simbahan, nipadayag sa iyang dakong pagpasalamat sa grupo tungod sa ilang pag-abot ug pagpakabana sa komunidad.
Ang ilang presensya nakahatag og dugang kalipay sa mga kabataan ug nakapalig-on sa pagbati sa pagtinabangay sulod sa simbahan.
Isip pagbalik-pasalamat, nag-andam ang mga bata og kanta nga ilang gipresentar sa grupo nga usa ka yano apan bililhong paagi sa pagpasalamat sa maong kalihukan.
Alang kang Velez, ang maong adlaw dili lang usa ka ordinaryong selebrasyon. Kini nagtimaan sa iyang pagpasalamat sa grasya sa Labawng Makagagahom ug usa ka oportunidad aron ipaambit ang iyang mga grasya ngadto sa uban.
Nagpabilin nga lig-on ang tumong sa JVPRG team nga ang ilang pagdagan dili lang para sa kahimsog apan para sab sa pag-alagad ug paghatag og importansya sa komunidad nga ilang gialagaran. / PR