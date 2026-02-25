Kaalam sa mga Lupon sa Cebu City mas gipalawman

Subay sa tinguha nga ma-update ug mas mapalawman ang pagtuon sa paghusay sa mga konstituwente, usa ka enhancement seminar ang gipahigayon sa League of Lupong Tagapamayapa Inc., (LELT) sa Dakbayan sa Sugbo sa Pebrero 25, 2026.
Moabot sa 289 ka mga sakop sa Katarungang Pambarangay (KP) ang nisalmot sa maong seminar gikan sa 80 ka nagkadaiyang mga barangay sa dakbayan.
Nasayran nga daghang mga concern sa mga residente sa Sugbo ang ipaagi sa barangay alang sa pag-settle sa mga problema sa civil nga aspeto.
Lakip sa mga unang namulong si Executive Judge Anacleto Debalucos nga nagpasabot sa mga balaod labot sa kababayen-an ug mga bata.
Usa sa gihimug-atan ni Debaculos nga sa bisan unsang kaso gikinahanglan nga ang best interest alang sa bata ang giya sa prinsipyo sa pag-settle sa problema.
Ang presidente sa LELT sa Dakbayan sa Sugbo nga si Aida Tampus, nagkanayon nga ang Violence against Women and their Children (VAWC) usa sa dakong concern sa mga barangay nga gikinahanglan nga tun-an ug ma-update sa mga bag-ong rulings nga may labot sa maong kaso.
“Ang ato man gung gihusay nga conflict sa barangay gikan sa pinakagamay nga complaint ngadto sa pinakadako depende sa complainant ug respondent nga within the Barangay level ug pinaagi sa katakos kahibawo na pag-resolve sa conflict,” matod ni Tampus sa Pebrero 25, 2026.
“Importante kaayo ang training nga continuous kay aron kon naay bag-ong technique to resolve ug para pag- decongest sa kaso mahatagan na og pagtagad,” dugang niya.
Gawas sa mga kaso sa barangay, gitudlo ni Department of Interior and Local Government (DILG) Cebu City Director Jonah Pino ang mga procedure ug jurisdictional guidelines alang sa mga kaso sa Barangay.
Nanghinaot ang LELT nga pinaagi niini, daghang mga problema ang masulbad ug mahatagan og pagtagad pagpasig-uli sa kabubut-on sa matag habig. / ANV