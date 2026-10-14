Kaayuhan sa mamumuo, tuyo ni Marcos sa pagduaw sa Cebu

Nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensiya sa gobiyerno nga palig-unon ang mga paningkamot sa pagdugtong sa mga trabahante ngadto sa mga oportunidad sa trabaho, skills training ug proteksyon sa panarbaho.
Gipahayag kini ni Marcos atol sa iyang pagbisita sa Sugbo niadtong Miyerkules, Oktubre 14, 2026, alang sa ika-26 nga National Public Employment Service Office (Peso) Congress sa Lapu-Lapu City.
Matod sa presidente, ang kakuwang sa impormasyon bahin sa mga bakanteng trabaho, serbisyo ug oportunidad sa panginabuhian, lakip ang dili pagkatakdo sa kahanas maoy pipila sa mga babag sa mga Pilipino sa pagpangita og angay nga trabaho.
“Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals,” matod ni Marcos.
Gimanduan sab niya ang mga ahensiya sa gobiyerno nga ipahaom ang mga programa sa pagbansay sa aktuwal nga panginahanglan sa merkado sa trabaho ug palig-unon ang koneksiyon tali sa training ug pagpanarbaho.
Atol sa kalihukan, gipasabot sab ang mga bag-ong programa nga naghiusa sa temporaryong trabaho ug skills training ug certification, nagtukod og hiniusang plataporma alang sa trabaho ug sertipikasyon, ug naghatag og tabang sa mga trabahanteng apektado sa kalisdanan sa micro, small and medium enterprises (MSMEs).
Gipahigayon sab sa Lapu-Lapu City ang maritime job fair alang sa lokal ug overseas employment nga nagtanyag og kapin sa 1,300 ka bakanteng trabaho, lakip ang 275 ka posisyon sa maritime sector. / DPC