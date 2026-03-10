Kababayen-an giila isip kusog sa human rights, kalambuan atol sa forum sa Sugbo

Gipasidunggan ang papel sa kababayen-an sa serbisyo publiko ug pagpalambo sa katilingban atol sa usa ka public forum nga gipahigayon niadtong Marso 10, 2026, sa Performing Arts Hall sa University of the Philippines Cebu sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa National Women’s Month ug giorganisa sa Commission on Human Rights Region VII uban sa University of the Philippines Political Science Society, Integrated Bar of the Philippines – Cebu Chapter, ug The Asia Foundation.
Ang forum nagdala sa tema nga “Empowered Women: Women in Service” nga nagtumong sa paghatag inspirasyon ug kahibalo sa kababayen-an nga nagserbisyo sa gobiyerno, hustisya, ug human rights.
Naghimo sa keynote address si Marilyn B. Lagura-Yap, Associate Justice sa Court of Appeals, nga nihisgot sa kamahinungdanon sa gender justice ug sa pagbungkag sa mga babag nga naglimitar sa kababayen-an sa sistema sa hustisya ug sa katilingban.
Sumala niya, importante nga padayon nga palig-unon ang patas nga pagtan-aw sa mga babaye aron
makab-ot ang mas makiangayon nga sistema sa human rights.
Usa sa mga panel discussants si Retired Hon. Judge Maria Amifaith S. Fider-Reyes, Commissioner sa Commission on Human Rights of the Philippines, nga nipasiugda nga ang kagutom usa ka seryosong isyu nga may kalabutan sa human rights.
“Freedom from hunger is a fundamental human right of every Filipino,” matod niya ug gikinahanglan ang kooperasyon sa gobiyerno ug komunidad aron masulbad ang problema sa food security.
Gipatin-aw sab niya ang dakong papel sa kababayen-an sa pagdumala sa nutrisyon sa pamilya, produksyon sa agrikultura, ug pag-atiman sa panimalay, apan nag-atubang gihapon sila og daghang hagit sama sa limitadong akses sa yuta, kredito, ug oportunidad sa ekonomiya.
Samtang si Jennifer Carisma Bretaña, Regional Director sa Department of Economy, Planning and Development sa Central Visayas, nihisgot sa rights-based economic development nga nagpasabot nga ang kalambuan sa ekonomiya kinahanglan makapahimulos ang tanan, labi na ang mga marginalized nga sektor sama sa kababayen-an.
Matod niya, bisan pa og nagpadayon ang pag-uswag sa ekonomiya sa Central Visayas, importante nga tan-awon kon ang maong kalambuan ba makahatag og tinuod nga kaayuhan sa katawhan, ilabi na sa kababayen-an nga gusto sab makaapil sa liderato ug nation-building.
Gitambungan ang forum sa mga estudyante, mga nagkalainlaing unibersidad sa Sugbo, kababayen-ang lider, ug mga representante gikan sa nagkadaiyang sektor sa
rehiyon aron masabtan ang papel sa kababayen-an sa pagpalambo sa katilingban ug pagpanalipod sa human rights.
Ang maong kalihukan gitumong sab sa pagdasig sa batan-ong kababayen-an nga mosulod sa serbisyo publiko ug mahimong aktibong lider sa umaabot. / BJC