Kababayen-ang empleyado sa Kapitolyo, bida sa Pink October

Giawhag sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang mga babayeng empleyado sa Kapitolyo nga mogahin og panahon sa ilang kaugalingon ug panglawas sa pagsaulog sa Pink October, sa maong buwan gitagana alang sa kampanya breast cancer awareness.
Subay niini, giandam sa Kapitolyo ang mga programa alang sa kababayen-an.
Gipangulohan ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan, nagkanayon na ang maong inisyatiba nagtinguha nga maghiusa sa paghatag og kahibalo sa panglawas, ehersisyo ug libreng serbisyo alang sa maayo nga healthcare sa mga empleyadong babaye.
Lakip sa gihimo niining programa ang Zumba session, diskusyon bahin sa breast cancer ug libreng breast examination.
Kadtong mga empleyado nga nanginahanglan og dugang pagsusi mahimong i-refer alang sa libreng mammography sa upat ka mga provincial hospitals sa Sugbo kon gikinahanglan.
Gisunod sab niini ang dula sa pickleball diin giawhag ang tanang mosalmot sa pagsul-ob og pink nga sinina ug pagdapit sa ilang mga kauban sa trabaho.
Matod ni Catalan nga taliwala sa kadasig sa pagserbisyo sa uban, kinahanglan nga dili kalimtan sa mga empleyado ang pag-atiman sa ilang kaugalingong lawas.
Gidugang niya nga ang saktong kahibalo kinahanglan adunay aksiyon pinaagi sa sayong pagpakonsulta ug paglikay sa sakit pinaagi sab sa healthy lifestyle. / ANV